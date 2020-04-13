Норвегия, крупнейший производитель нефти в Западной Европе, объявит о своем решении о сокращении добычи в ближайшее время, заявил министр энергетики страны, передает Reuters.

Норвегия, крупнейший производитель нефти в Западной Европе, объявит о своем решении о сокращении добычи в ближайшее время, заявил министр энергетики страны, передает Reuters."Соглашение между странами-производителями ОПЕК + очень позитивное", — заявила министр нефти и энергетики Тина Брю, добавив, что Норвегия сделает свой собственный вывод о возможных сокращениях "в ближайшем будущем".Группа ОПЕК+, в которую входят Организация стран-экспортеров нефти, Россия и другие страны, согласилась сократить добычу на 9,7 млн ​​баррелей в день в мае и июне, или около 10% мировых поставок."Это важный вклад, который поможет обеспечить стабильность на рынке нефти в предстоящем году", — сказала Брю о сделке.В ОПЕК+ заявили, что производители вне группы, такие как США, Канада, Бразилия и Норвегия, должны сократить добычу еще на 5 миллионов баррелей в день.Норвегия заявила, что рассмотрит возможность одностороннего сокращения производства в поддержку сделки, но не указала объемы вероятного сокращения добычи.Добыча нефти в Норвегии в феврале составила 1,75 миллиона баррелей в день, что на 26% больше, чем год назад. С учетом конденсата и сжиженного природного газа (СПГ) добыча углеводородов составила 2,1 миллиона баррелей в день, что соответствует примерно 2% мирового производства.12 апреля сообщалось, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.В ходе разговора стороны обсудили ситуацию на нефтяных рынках и вопросы стратегической безопасности. Лидеры стран также поддержали договоренность об ограничении объема добычи нефти, достигнутую в рамках переговоров ОПЕК+.