Осенью может возникнуть новая вспышка заболеваемости коронавирусом. Так считает академик РАН, генеральный директор Федерального научного-клинического центра физико-химической медицины ФМБА Вадим Говорун.

Осенью может возникнуть новая вспышка заболеваемости коронавирусом. Так считает академик РАН, генеральный директор "Федерального научного-клинического центра физико-химической медицины" ФМБА Вадим Говорун.Эксперт отметил, что следующая встреча определенно будет. Китайские ученые прогнозируют ее на начало ноября, может быть это случится на месяц раньше или позже. Это зависит от погодного фактора, а также миграции.Вадим Говорун в эфире телеканала "Россия 24" отметил, что новая встреча с коронавирусом очевидна. Задача ученых — выработать четкие национальные рекомендации того, что нужно делать. При этом пока невозможно прогнозировать, как будет проходить COVID-19 осенью.По словам Говоруна, тесты на коронавирус позволяют точнее предугадать пики заболеваемости, а также то, насколько распространена инфекция. Это поможет подготовить систему здравоохранения к адекватному ответу.Количество заболевших коронавирусом в России растет каждый день. Большее число выявленных случаев приходится на Москву. За сутки в столице зафиксировано 1355 человек с COVID-19.