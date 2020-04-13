Несмотря на введенную в регионе самоизоляцию новосибирцы продолжают посещение общественных мест без необходимости. На выходных местные жители сфотографировали скопление людей на Ленинском рынке. Вопреки запрету властей, там была развернута массовая торговля.

Несмотря на введенную в регионе самоизоляцию новосибирцы продолжают посещение общественных мест без необходимости. На выходных местные жители сфотографировали скопление людей на Ленинском рынке. Вопреки запрету властей, там была развернута массовая торговля. Десятки горожан отправились туда за покупками. Об этом сообщили очевидцы в группе "Новосибирская служба эвакуации АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"."Пока число случаев коронавируса растет, люди все вместе решили пойти на Ленинский рынок. Видимо там начали продавать жизненно необходимые товары", ­ — прокомментировали ситуацию авторы снимка.Как рассказали жители окрестных домов, даже правоохранители не могут урегулировать ситуацию. "Разобраться с этим не могут даже сотрудники полиции. Вызывала их в субботу — опять торгуют", — говорит Аннет Зонова.Отметим, что несмотря на действие режима самоизоляции, распространение коронавирусной инфекции продолжается. В воскресенье в регионе было выявлено еще 10 заболевших. Сегодня — восемь. Как считает главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова, пик заражения — ещё предстоит, передает ГТРК "Новосибирск".