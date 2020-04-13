Археологи обнаружили самые древние в мире остатки верёвки. Им 41–52 тысячелетия, и сплели этот шнур неандертальцы.

Археологи обнаружили самые древние в мире остатки верёвки. Им 41-52 тысячелетия, и сплели этот шнур неандертальцы.Открытие описано в научной статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.До нынешней находки древнейшими бесспорными остатками верёвки считался артефакт возрастом 19 тысячелетий, обнаруженный в Израиле. Но означает ли это, что этот полезный инструмент не был известен человечеству раньше? Разумеется, нет. Просто найти изделие из мягких материалов возрастом в десятки тысяч лет — фантастическая удача. Обычно они довольно быстро разлагаются.Ранее археологи уже обнаруживали в пещере Абри дю Мара (Abri du Maras) во Франции волокна, похожие на остатки верёвки. Но образец был слишком мал, чтобы исключить альтернативные интерпретации.Теперь же сомнений не осталось. Найденный фрагмент имеет длину приблизительно 6,2 миллиметра и толщину 0,5 миллиметра. Он явно сплетён человеческой рукой из трёх нитей, которые в свою очередь собраны из более тонких волокон.Рядом с артефактом археологи также нашли каменное орудие длиной шесть сантиметров. Возможно, верёвка была прикреплена к нему, но это не точно. Учёные делают такие выводы, потому что к артефакту прилип кусочек волокна. Впрочем, это могло произойти и случайно.К одному из найденных в пещере каменных орудий прилип кусочек волокна.Фото M.-H. Moncel.Интереса к находке добавляет тот факт, что упомянутая пещера была населена неандертальцами. Учёные до сих пор спорят, уступал ли этот человеческий вид по умственным способностям и технологическому уровню вытеснившим его Homo sapiens.Новая находка стала ещё одним свидетельством сообразительности наших потерянных братьев, ибо она предполагает довольно сложную технологию изготовления.Учёные сообщают, что материалом для верёвки послужил внутренний слой коры голосеменного (вероятно, хвойного) растения. Эту волокнистую ткань легче всего отделить от остальной коры и древесины ранней весной, когда она начинает расти и набухать. Вполне естественно предположить, что неандертальцы так и сделали.Затем древние умельцы разделили сырьё на отдельные волокна и сплели их в нити, скручивая по часовой стрелке. После этого три нити были сплетены между собой уже против часовой стрелки, образовав верёвку.Получается, что неандертальцы различали право и лево, умели считать и владели (по крайней мере, на практике) такими концепциями, как единое целое, составленное из отдельных частей. Сначала они собирали нить из отдельных волокон, а затем, оперируя уже с нитями как цельными единицами, создавали из них верёвку.Разумеется, трудно установить, для чего именно использовался обнаруженный фрагмент. Но сама возможность изготовлять верёвки открывает доступ ко многим другим технологиям. Ведь из них можно сплести ткани, ловчие сети, сумки. Можно связать верёвками детали сложного орудия или сооружения и даже изготовить плот.Конечно, пока рано говорить о том, что неандертальцы умели делать всё вышеперечисленное. С другой стороны, ничего невероятного в этом нет.Напомним, что ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о том, что представители этого альтернативного человечества изготовляли клей, пользовались огнём (и, вероятно, умели его добывать) и использовали инструменты, не вышедшие из употребления и поныне. Всё больше накапливается данных о том, что неандертальцы ни в чём существенно не уступали Homo sapiens, и наш вид победил в конкурентной борьбе более или менее случайно.