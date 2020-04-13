Так как в связи с введенными из-за коронавируса COVID-19 ограничениями попасть в храмы на Пасху в ряде регионов будет невозможно, верующим предложили поучаствовать дома в специальной акции #окнаПасхи.

Так как в связи с введенными из-за коронавируса COVID-19 ограничениями попасть в храмы на Пасху в ряде регионов будет невозможно, верующим предложили поучаствовать дома в специальной акции #окнаПасхи."Даже будучи разделены, мы остаемся единой Церковью Христовой, и наше начинание — акция #окнаПасхи — призвано напомнить всем об этом", — рассказал РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.При этом он признал, что это, конечно, не заменит для верующих участие в таинствах, и отсутствие возможности в этот великий праздник прийти в храм — большое несчастье."Но даже будучи разобщены физически, мы все равно можем принести этому миру весть, побеждающую страх: Христос Воскресе!" — подытожил представитель Русской православной церкви.Суть акции #окнаПасхи в том, что в полночь на Пасху зажечь свечи в окнах домов.Ранее в Русской православной церкви призвали прихожан оставаться дома на Вербное воскресенье и Пасху. 11 апреля Московская патриархия по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Московской области с 13 по 19 апреля проводить богослужения без участия прихожан.