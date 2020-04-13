13.04.2020

2020-04-13 15:30:14

Ольга Ефимова может стать советником вице-губернатора

Директор областного фонда обязательного медицинского страхования Ольга Ефимова ушла в отставку. Она написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Ольга Ефимова, бывший директор территориального фонда ОМС Владимирской области: «Я хочу сказать, что я приняла решение об уходе с должности директора территориального фонда обязательного медицинского страхования. Я честно отработала 18 лет в этой должности, у меня был замечательный коллектив помощников, настоящих профессионалов. Я думаю, что я была полезна Владимирской области в этом качестве. Но жизнь продолжается, мне поступило предложение о дальнейшем трудоустройстве».

Ефимова занимала пост директора Фонда ОМС с 2002 года. Как заявил заместитель губернатора Сергей Шевченко, вопрос о ее дальнейшем трудоустройстве пока открыт. Ольге Ефимовой предложена должность советника вице-губернатора по вопросам здравоохранения, либо же она может вернуться в психиатрическую больницу №4, в которой ранее занимала пост главного врача.

Сергей Шевченко, первый замгубернатора Владимирской области: «Обсуждались несколько вариантов - это ее профессиональное дальнейшее развитие и работа в качестве специалиста. И тот вариант, который я ей предложил - административный вариант, который будет заключаться в том, что мы будем ее рассматривать как специалиста с высоким потенциалом и ее профессиональный опыт в любой ситуации будет полезен. Поэтому все варианты мы обсудили и нашли конструктивные подходы».

Никита Тарбеев