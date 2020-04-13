13.04.2020

2020-04-13 14:20:08

Ольга Ефимова покидает пост директора регионального Фонда ОМС

Об этом она сообщила в пресс-службе администрации области. Фонд ОМС Владимирской области Ольга Ефимова возглавляла с 2002 года. Освобождение от должности было подписано федеральным фондом ОМС 26 марта 2020 года. Как дальше сложится карьера Ольги Ефимовой пока неизвестно. Но, скорее всего, будет также связана со сферой здравоохранения в регионе.