Злоумышленник с помощью специального технического устройства блокировал срабатывание замков от сигнализации, когда заявитель закрывал автомобиль...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в хищении около 4 млн рублей из припаркованного автомобиля», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию с заявлением обратился 32-летний москвич. Мужчина сообщил, что припарковал принадлежащий ему автомобиль на Миусской улице, закрыл его на центральный замок и поставил на сигнализацию, после чего отлучился по своим делам. Вернувшись, он обнаружил, что из автомобиля пропал рюкзак с денежными средствами, лежавший на переднем сиденье автомобиля, при этом транспортное средство было закрыто и не имело следов повреждения и взлома. Материальный ущерб составил около 4 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Вавилова задержали подозреваемого – 41-летнего жителя столицы. Установлено, что задержанный с помощью специального технического устройства блокировал срабатывание замков от сигнализации, когда заявитель закрывал автомобиль, а затем похитил рюкзак с деньгами и скрылся. Похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60