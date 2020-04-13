Число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки на 2 558 и сейчас составляет 18 тысяч 328 человек. Болезнь проникла в 82 региона страны. Такие данные приводит оперативный штаб. Прирост за сутки составил 16,2 процента.

Число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки на 2 558 и сейчас составляет 18 тысяч 328 человек. Болезнь проникла в 82 региона страны. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.В Москве за сутки заболели 1355 человек, в Московской области — 495. Далее идет Санкт-Петербург (121) и Тверская область (44). Прирост составил 16,2 процента. Выздоровели на данный момент 1 470 человек, 148 человек скончались (из них за сутки 18). По данным штаба, за сутки из больниц выписаны 179 человек, из них 150 — в столице.С 15 апреля (со среды) в Москве и Подмосковье вводятся цифровые пропуска для передвижения на транспорте. Его можно получить бесплатно, оформив заявку на портале mos.ru, либо, отправив СМС на номер 7377, либо, позвонив по телефону + 7 (495) 777-77-77.