В рамках усиления мер ГИБДД по защите своих сотрудников и автомобилистов от распространения коронавируса, ведомство теперь предлагает новый формат общения сотрудника ДПС и водителя.

В рамках усиления мер ГИБДД по защите своих сотрудников и автомобилистов от распространения коронавируса, ведомство теперь предлагает новый формат "общения" сотрудника ДПС и водителя.Так, если автоинспектор остановил автомобиль, водителю не стоит выходить из машины без просьбы сотрудника и строго выполнять его требования, в том числе по поддержанию безопасной дистанции, заявил ТАСС заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин.Понарьин также добавил, что "рассмотрение дел об административных правонарушениях и вынесение решений по ним производится преимущественно на месте его совершения. Таким образом, минимизируется направление участников дорожного движения в подразделения Госавтоинспекции. В ситуациях, когда рассмотрение дел не входит в компетенцию сотрудника, назначается конкретная дата и время явки в подразделение Госавтоинспекции".Ранее сегодня стало известно, что из-за карантина в России ГИБДД приостановила прием экзаменов на водительские права. При этом ведомство заявляет, что пока не будет трогать тех водителей, у кого нарушены сроки регистрации автомобиля.