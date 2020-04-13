Российский нападающий Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин признан лучшим игроком Национальной хоккейной лиги среди 34-летних хоккеистов по версии канадского телеканала Sportsnet.

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан лучшим игроком Национальной хоккейной лиги среди 34-летних хоккеистов по версии канадского телеканала Sportsnet.Овечкин в нынешнем сезоне провел за "столичных" 68 матчей, набрав в них 67 очков: из них 48 голов и 19 результативных передач. Всего за время выступления в НХЛ у Ови 706 голов, с которыми он занимает восьмое место в списке снайперов лиги.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Sportsnet (@sportsnet) 12 Апр 2020 в 2:38 PDTПомимо Овечкина издание также отметило лучших среди других возрастов. ТаК, среди 35-летних игроков лучшим был назван защитник "Миннесоты Уайлд" Райан Сутер, у 36-летних лучшим назван Марк Джордано из "Калгари Флэймз", а голкипер "Нэшвилл Предаторз" Пекка Ринне удостоился звания лучшего 37-летнего игрока.