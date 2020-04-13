Падение ВВП Великобритании во II квартале может составить до 30%, заявил министр финансов страны Риши Сунак. Об этом сообщает The Times.

Падение ВВП Великобритании во II квартале может составить до 30%, заявил министр финансов страны Риши Сунак. Об этом сообщает The Times.Сунак обсудил со своими коллегами возможность снижения ВВП на 25-30% в апреле-июне. Десять министров настаивают на том, чтобы ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса, были смягчены в следующем месяце, пишет газета, не называя имен этих министров."Важно, чтобы мы не причинили еще больше вреда из-за блокировки. Мы рассматриваем возможность сохранения ограничений в течение еще трех недель, а затем мы можем начать смягчать их", — цитирует газета неназванного министра.Великобритания стала пятой страной, в которой количество умерших от COVID-19 превысило 10 тысяч.Экономика Великобритании продемонстрировала спад уже в феврале, до того как страна ввела более жесткие ограничения в попытке сдержать распространение вируса.Сводный индекс деловой активности (PMI) Великобритании в марте упал до 36 пунктов с 53 в феврале, достигнув рекордно низкого уровня, сообщила исследовательская организация IHS Markit. Значение индикатора указывает на дальнейшее сокращение деловой активности в стране.