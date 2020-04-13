13.04.2020

2020-04-13 18:00:06

Паек или деньги получат около 9 тысяч школьников Владимира

Родители учащихся, пользующихся правом на бесплатное питание, могут выбрать продуктовый набор или денежную выплату.

Для получения продуктовых наборов родителям (законным представителям) необходимо написать заявление по форме на имя директора школы. Продуктовые наборы можно забрать в порядке и по графику, согласованному с директором школы, сообщила пресс-служба горадминистрации.

В продуктовые наборы входят макароны, крупы, сахар, консервы, кондитерские изделия, сок, молоко, печенье.

Для получения компенсационной денежной выплаты родителям (законным представителям) достаточно написать заявление на имя директора школы, указав номер лицевого счета для перечисления выплаты. Компенсационные выплаты рассчитываются исходя из стоимости бесплатного питания, которое полагается ребенку при обычном посещении школы.

За завтрак на счет родителя (законного представителя) перечисляется (за 2 недели):

— при 5-дневной неделе — 400 рублей;

— при 6-дневной неделе — 480 рублей.

За обед перечисляется:

— при 5-дневной неделе — 500 рублей;

— при 6-дневной неделе — 600 рублей.

За завтрак и обед перечисляется:

— при 5-дневной неделе 900 рублей;

— при 6-дневной неделе 1080 рублей