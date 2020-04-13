Парфюмерные и косметические предприятия в России переходят на выпуск антисептиков для кожи и уже обеспечивают 25% всего производства антисептиков в стране, заявил замглавы Минпромторга Михаил Иванов.

Парфюмерные и косметические предприятия в России переходят на выпуск антисептиков для кожи и уже обеспечивают 25% всего производства антисептиков в стране, заявил замглавы Минпромторга Михаил Иванов.Количество производителей антисептиков увеличилось в шесть раз — с 10 до 60 предприятий, отметил Иванов в эфире телеканала "Россия 24". Парфюмерно-косметическим предприятиям проще получить лицензию на производство спиртосодержащих товаров, для этого достаточно получить сертификат соответствия в аккредитованной лаборатории.Совокупно предприятия производят 300 тысяч литров антисептиков в сутки.В частности, компания Faberlic перевела часть своих производственных мощностей на выпуск средств дезинфекции и гигиены и производит 1,5 миллиона упаковок в неделю (6 миллионов упаковок в месяц). Другие компании также намерены начать или уже начали выпуск антисептиков.Роспотребнадзор помогает быстро решать вопросы регистрации новых антисептиков, что сокращает процедурные, временные и финансовые издержки производителей.