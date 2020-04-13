Попытка отнять женскую сумочку для уличного грабителя кончилась его поимкой: очевидцы задержали преступника и отдали в руки экипажа ДПС.

Попытка уличного грабителя отнять сумочку с самого начала не задалась: жертва, не обращая внимание на град ударов, сражалась за свое имущество с отчаянной решимостью, вцепившись в него мертвой хваткой.Прохожие, заметив неравный бой 58-летней женщины с крепким парнем, попытались вмешаться и спугнули грабителя. Далеко он убежать не смог, был задержан неравнодушными гражданами и отдан в руки экипажа ДПС, оказавшегося неподалеку.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от ГИБДД по г. Перми (@gibdd_perm) 13 Апр 2020 в 1:42 PDTИнцидент, по информации ГИБДД Перми, произошел в воскресенье, 12 апреля, в Ленинском районе города. Преступником оказался 25-летний местный житель, ранее уже судимый за разбой. Нарушитель был помещен в изолятор временного содержания. Пострадавшая от его рук женщина написала заявление, и в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".В настоящее время полицейские устанавливают причастность пойманного грабителя к другим аналогичным преступлениям.