В Прямом эфире доктор Мясников заявил, что рост числа больных коронавирусом в Москве - это эхо шашлыков, когда люди массово нарушили самоизоляцию. В то же время ситуация обнажила и другую проблему: начался коронабуллинг. На травлю соседей пожаловалась, в частности, кашляющая Дана Борисова.

В "Прямом эфире" вновь обсуждали ситуации, связанные с коронавирусом. Помимо медицинских, они выявили о проблемы этического характера.Доктор Александр Мясников, который стал официальным представителем информационного центра по вопросам коронавируса, сообщил, что количество больных ожидаемо растет. "И ближайшую неделю, наверно, так и будет", — прогнозирует он.При этом Мясников подчеркивает, что это "пикники аукаются".Доктор имеет в виду тех, кто две недели назад пренебрег советом сидеть дома и выехал в компаниях на природу – на шашлыки.В то же время ситуация обнажила и другую сторону: некоторые из тех, кто соблюдает изоляцию, стали относиться к чихающим и кашляющим людям как к "прокаженным" и даже устраивают им травлю.В студии Андрей Малахов рассказал о школьнике, которого затравили только из-за подозрения, что он может быть болен. Мама ребенка пожаловалась, что звучат страшные слова в адрес мальчика – вплоть до пожелания ему смерти.На травлю соседей жалуется и Дана Борисова. Она разместила видео, на котором сильно кашляет и демонстрирует градусник с высокой температурой. Телеведущая жалуется, что с ней никто не хочет здороваться.Гости в студии считают, что так люди ведут себя "не от большого ума", но срабатывают инстинкты. Они полагают, что сейчас мы проходим в том числе и тест на милосердие, который быть может важнее теста на коронавирус.Какие еще новости с "коронавирусного фронта" сообщил доктор Мясников?Как проводит время на самоизоляции Маргарита Грачева, которой муж-ревнивец отрубил кисти рук?Подтвердился ли коронавирус у Даны Борисовой, и какой диагноз у историка моды Александра Васильева?Как сейчас чувствует себя Татьяна Буланова, которую госпитализировали с подозрением на инсульт?Почему образовались очереди из машин скорой помощи у одной из больниц в Подмосковье? И как в Европе отмечали Пасху в условиях карантина?Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".