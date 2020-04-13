Сланцевый сектор США доволен достигнутым соглашением по сокращению добычи. Почему и за что компании и регулятор Техаса благодарят Трампа.

Сланцевый сектор США доволен достигнутым соглашением по сокращению добычи.Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на руководство Железнодорожной комиссии Техаса, которая, по сути, является регулятором нефтяной отрасли штата уже много лет, в целом сокращение добычи поможет энергетическому сектору США.Особое внимание уделяется роли президента страны Дональда Трампа, призвавшего стороны к согласию.Однако Трамп, безусловно, действовал в своих интересах, как и другие участники переговоров.Энергетический сектор США – это более 10 миллионов рабочих мест, а в США в этом году пройдут выборы, и Трамп был рад сделать все возможное, чтобы эти рабочие места сохранить.При этом Штаты даже не взяли на себя жестких обязательств по снижению объемов добычи, а сообщили, что она сократится органически, то есть из-за падения спроса.Вместе с тем, стоит отметить, что по мере восстановления спроса американские компании смогут начать увеличивать добычу, поскольку жесткими ограничениями в рамках сделки они себя не связали.Впрочем, возможно, будут введены какие-то квоты, что также позволит отрегулировать цены.Если падение цен не остановить, то нефтяной сектор США прекратит свое существование: в этом просто не будет смысла. Так что во всей этой истории Америка действовала исключительно в своих интересах.