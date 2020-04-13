Рецидивисты обманывали пожилых людей: представляясь работниками поликлиники, подозреваемые сообщали пенсионерам о наличии серьезных заболеваний и тут же предлагали доставить им лекарство, продавая глюкозу под видом дорогостоящих препаратов.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении мошенничества, об этом в понедельник, 13 апреля, сообщила пресс-служба МВД России.По версии правоохранителей, один из преступников звонил пожилым людям под видом сотрудника поликлиники. В ходе разговора он сообщал собеседнику о серьезном заболевании и тут же предлагал купить дорогостоящее лекарство.Зачастую мошенникам удавалось ввести в заблуждение своих жертв, напугав их несуществующими болезнями. После получения согласия, домой к пенсионерам приезжал второй участник криминальной схемы, продававший глюкозу вместо дорогого препарата."В ходе обысков по месту проживания фигурантов обнаружены базы с персональными данными граждан в электронном и печатном формате", — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Стражи порядка установили, что оба задержанных ранее были судимы за совершение подобных преступлений.