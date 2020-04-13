Автомобиль взмыл в воздух, сломал дерево на высоте семи метров и рухнул во дворе церкви, зацепив одно из изданий. Мужчина, находившийся за рулем машины, выжил, чтобы извлечь его из искореженного салона, спасателям пришлось пустить в ход специальные инструменты.

Камера наблюдения запечатлела необычное дорожно-транспортное происшествие, произошедшее вечером в воскресенье, 12 апреля, в Рыбине — небольшом населенном пункте на западе центральной Польши.Водитель автомобиля Suzuki Swift на большой скорости выехал на перекресток с круговым движением, заехал на ограждение, выступившее в роли трамплина, и взмыл в воздух.В полете на высоте около семи метров транспортное средство врезалось в дерево и сломало его. Затем легковушка рухнула во двор на территории местной церкви, зацепив одно из строений.Как сообщают СМИ, за рулем машины находился 41-летний мужчина. Он выжил, и для извлечения пострадавшего из искореженного салона, спасателям пришлось применить специальные инструменты.Отмечается, что от виновника аварии исходил запах алкоголя, однако представитель полиции подчеркнул, что окончательные выводы будут сделаны только после проведения соответствующей экспертизы.