Первые результаты нового теста на антитела у московских медиков показали, что не более 7% персонала выработали иммунитет от новой коронавирусной инфекции.

Первые результаты нового теста на антитела у московских медиков показали, что не более 7% персонала выработали иммунитет от новой коронавирусной инфекции.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова.Она отметила, что данные основаны на результаты иммуноферментного анализа обследования врачей в одной из больниц Москвы и подчеркнула, что "прослойка не очень большая".Глава Роспотребнадзора пояснила, что тест на антитела необходим для того, чтобы понять, как меняется популяционный иммунитет и как защищены медработники.На 13 апреля в России зафиксировано 18 328 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 11 513 в Москве. 1470 человек выздоровело (в столице 837), 148 умерли (в Москве 82).