Японский технологический гигант SoftBank заявил, что его Vision Fund объемом $100 миллиардов, вероятно, потерял 1,8 триллиона иен из-за неудачных инвестиций в технологические проекты. Это приведет к первому убытку группы за 15 лет, пишет Reuters.

Японский технологический гигант SoftBank заявил, что его Vision Fund объемом $100 миллиардов, вероятно, потерял 1,8 триллиона иен из-за неудачных инвестиций в технологические проекты. Это приведет к первому убытку группы за 15 лет, пишет Reuters.Убытки фонда, по оценкам SoftBank Group Corp, привели ее к годовому операционному убытку в размере 1,35 триллиона иен ($12,5 миллиарда).Разочаровывающие результаты фонда SoftBank связывает с "ухудшением рыночной среды", поскольку рынки пострадали от шока, вызванного пандемией коронавируса.Показатели Vision Fund ухудшились после неудачных инвестиций, в том числе в WeWork, а также в спутникового оператора OneWeb, который в прошлом месяце объявил о банкротстве.Акции SoftBank Group с начала года упали на 11,7%. Они снизились на 3,4% по итогам торгов в понедельник, до объявления об убытке.В марте SoftBank Group Corp объявила о намерении продать активы на сумму до 4,5 триллиона иен, чтобы выкупить свои акции на 2 триллиона иен и сократить долг.