В Москве утром десятки семей были эвакуированы из горящего дома на Ленинском проспекте. Людей временно поселили в гостиницу. Треть квартир теперь непригодны для жилья. Пламенем были охвачены 2000 квадратных метров.

В Москве утром десятки семей были эвакуированы из горящего дома на Ленинском проспекте. Людей временно поселили в гостиницу. Треть квартир теперь непригодны для жилья. Пламенем были охвачены 2000 квадратных метров.На месте с самого утра работают коммунальные службы, полиция. Практически треть дома отключена от электричества и водоснабжения, не работают лифты. Жильцов в пострадавшие подъезды пускают, только чтобы забрать вещи.- Мы к родственникам переезжаем.- Жить невозможно, нет электричества, отопления, газа, квартиры залиты водой.- Лифт был весь затоплен, в квартире вода хлестала!Жильцов, которым некуда идти, временно разместили в ближайшей гостинице. Пока их 60 человек, есть семьи с маленькими детьми."Даже телефон не успела взять, только сумку и ребенка", — рассказывает Ольга."По просьбе властей для них организовано проживание, в 11 утра был завтрак, мы организуем обед и ужин, как и договаривались с властями", — говорит директор гостиницы Денис Моноленко.Все началось в квартире на 8-м этаже. Оттуда огонь в считаные минуты перекинулся на крышу. Площадь пожара с сотни квадратных метров выросла почти в 20 раз."Работали по тушению пожара по третьему номеру ранга 29 единиц техники и 120 человек личного состава. Общая площадь пожара составила 2000 квадратных метров", — рассказал начальник ГУ МЧС России по городу Москве Сергей Желтов.В причинах возгорания разбираются следователи. Решается вопрос, что делать с пострадавшими квартирами и как долго людям придется жить в гостинице.