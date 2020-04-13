80% заболевших коронавирусом в мире – это легкие случаи. Однако люди, относительно легко переносящие заболевание, являются распространителями вируса. В итоге растет и количество тяжелых случаев.

80% заболевших коронавирусом в мире – это легкие случаи. Однако люди, относительно легко переносящие заболевание, являются распространителями вируса. В итоге растет и количество тяжелых случаев.Об этом сказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире программы "60 минут".Главное в этой ситуации – остановить распространение инфекции. Россияне имеют все возможности для соблюдения режима самоизоляции, подчеркнула Вуйнович."Но есть часть населения, которая не доверяет, думает, что нет ничего страшного. С ними надо еще работать. Принудительные меры иногда помогают, чтобы защитить тех, кто наиболее уязвим перед заболеванием. Это не только старые и пожилые люди или люди с сопутствующими болезнями. Мы видим, как меняется вирус – есть смерти и среди молодых людей. На данный момент нужно найти комбинированную тактику", — отметила представитель ВОЗ в России.Ранее Мелита Вуйнович в эфире ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" рассказала о потенциальном вреде защитных масок. Она заявила, что использование маски меняет поведение людей, так они думают, что обезопасили себя. Однако маску надо выбрасывать после двух часов использования, а еще важнее соблюдать дистанцию и мыть руки, напомнила она.