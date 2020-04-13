Использование масок при игнорировании других мер по профилактике только повышает риск заражения. Об этом представитель ВОЗ Мелита Вуйнович рассказала в программе Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. Если носить только маску, а все другое бросить — не соблюдать дистанцию, не мыть руки, — вы точно заболеете. — сказала она.

Использование масок при игнорировании других мер по профилактике только повышает риск заражения COVID-19. Об этом представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".Она подчеркнула, что маска сама по себе не вредна. Но с ней люди могут поменять свое поведение."Если носить только маску, а все другое бросить — не соблюдать дистанцию, не мыть руки, — вы точно заболеете. — сказала Вуйнович. - Маска не должна быть мокрой. После двух часов использования ее можно выбросить. Иначе вы станете источником инфекции".Также она рассказала, когда нужно носить маску здоровым людям. Так, если здоровый человек не находится в одном помещении с больным, то маска ему не нужна. Если же вы находитесь среди людей, тогда лучше наденьте маску. Но соблюдение дистанции защищает от заражения лучше, чем маска.Сейчас в России зарегистрировано 15770 случаев заболевания коронавирусом, из них 10158 в столице. С 15 апреля в Москве и Подмосковье вводятся цифровые пропуска.