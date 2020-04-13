13.04.2020

2020-04-13 23:40:23

Продуктовый набор школьника во Владимире стоит 450 рублей

Без питания не останутся даже на удалённом обучении. Школьникам Владимирской области начали выдавать продуктовые наборы. Кому положены "сухпайки" и что в них входит?

Печенье, мармелад, рис, сахарный песок, гречка, макароны, рыбные консервы, молоко и сок. Так выглядит продуктовый набор, который предлагают детям льготных категорий на время дистанционного обучения в 49 школе Владимира. Увесистого пакета должно хватить на две рабочих недели.

Ирина Пенькова, замначальника управления образования администрации г. Владимира: "Принято решение предоставить самим родителям сделать выбор, в каком виде они будут получать эту помощь, либо в виде денежной компенсации... Если же родитель считает нужным и более правильным, то он в праве выбрать второй вид оказания помощи - это сухой продуктовый набор, так скажем".



На такую помощь вправе рассчитывать те, кто получал льготы по горячему питанию. Это малообеспеченные семьи, дети с ограниченными возможностями здоровья. В начальной школе - многодетные семьи, семьи с родителями-инвалидами или детьми. Продуктовый набор сформирован из средней стоимости обеда и завтрака за две рабочие недели - 450 рублей.



Надежда Зайцева, директор МУП комбинат питания "Школьный": "Решение принято не расфасовывать продукцию, а выдать в упаковке заводской, индивидуальной. Прорабатываем с поставщиками, договоры мы заключили, товар весь проплачен. Просто ждём, как сейчас выяснится количество детей, семей, которые будут получать эти пайки. Мы их привозим, комплектуем и будем раздавать. Школы уже будут устанавливать график".

Для получения "сухпайка" родителям необходимо написать заявление на имя директора школы. Всего в 49 школе около 200-от учеников-льготников. Но пока лишь 28 семей, кто выбрал продуктовый набор, а не деньги.

Светлана Подшибякина, директор школы №49 г. Владимира: "Будут приходить просто по одному, естественно, обговорим время, расписание создадим, и будут выдавать здесь, в школе. Может быть рассмотрим вопрос, что в зависимости от того, сколько будет - здесь надо индивидуально смотреть - может быть развезём".

Строгого перечня продуктов нет. Содержимое наборов в каждой школе может немного отличаться. В некоторые, к примеру, входят 2 упаковки молока, тушенка и йогурты. Его наполнением занимаются школьные комбинаты.

Дмитрий Горкин, Александр Голубев,

"Вести-Владимир"