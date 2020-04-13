Прогулку по Дендрарию теперь можно совершить, не покидая свой дом. Любимый сочинцами и гостями курорта парк открыл ежедневные онлайн-экскурсии. Проводит их директор дома-музея вилла Надежда Дмитрий Кривошапка, уточняет Вести Сочи.

Прогулку по "Дендрарию" теперь можно совершить, не покидая свой дом. Любимый сочинцами и гостями курорта парк открыл ежедневные онлайн-экскурсии. Проводит их директор дома-музея вилла "Надежда" Дмитрий Кривошапка, уточняет "Вести Сочи".Гид рассказывает не только об известных и популярных местах парка. Туристы смогут "посетить" уголки, которые редко попадают в поле зрения посетителей. Как сообщил Дмитрий Кривошапка, показывать всем желающим будут не только архитектурные объекты, но и растения. Например, виртуально можно будет побывать в китайском дворике и японском уголке. Также пройдет экскурсия по исторической вилле "Надежда" с осмотром залов и экспозиции.Туристы уже "осмотрели" такое знаковое место, как фонтан "Сказка", находящийся в верхней части парка. Построенный в 1969 году, он не имеет аналогов в Сочи. Организаторы планируют провести не менее десяти онлайн-экскурсий. Как раз сейчас в парке расцело множество экзотических растений, например, несколько видов сакуры.