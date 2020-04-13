Производство в Китае, который первоначально стал эпицентром пандемии COVID-19, почти полностью восстановилось, но в настоящее время остановки по всему миру угрожают поставкам и спросу, предупредила европейская бизнес-группа в Китае, передает Reuters.

Производство в Китае, который первоначально стал эпицентром пандемии COVID-19, почти полностью восстановилось, но в настоящее время остановки по всему миру угрожают поставкам и спросу, предупредила европейская бизнес-группа в Китае, передает Reuters."Что касается производства, то оно на самом деле восстанавливается довольно хорошо, на удивление хорошо", — заявил президент торговой палаты ЕС Йорг Ваттке на онлайн-брифинге."Но остановки на основных рынках затронули нашу историю спроса, а также цепочку поставок", — добавил он.Некоторые зарубежные заказы были отменены, поскольку пандемия разрушает экономику торговых партнеров Китая, причем многие частные экспортеры увольняют рабочих и предупреждают о закрытии заводов в ближайшем будущем.Даже европейские компании, имеющие производство в Китае и клиентов внутри Китая, не смогли избежать проблем, поскольку эти клиенты могут зависеть от экспорта в Японию, США или Европу, сказал Ваттке.По его словам, в то время как производство перезапускается, компании оказались уязвимы перед проблемами с цепочками поставок, которые могут помешать поступлению ключевых деталей.По словам Ваттке, ограничения на поездки в Китай, которые в настоящее время мешают въезду в страну почти всем иностранцам, включая тех, кто имеет вид на жительство, также создают серьезные проблемы для членов торговой палаты."Нам нужны эти люди. Эти люди были здесь по определенной причине, и причина в большинстве случаев в том, что это специалисты в области высоких технологий", — отметил он.