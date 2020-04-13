Дети до 14 лет могут передвигаться по Москве только в сопровождении родителей, рассказал глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко в эфире телеканала Россия 1. Родители, если им необходимо перемещаться по городу вместе с детьми, должны выписать пропуск для себя. На детей отдельный пропуск не нужен

Дети до 14 лет могут передвигаться по Москве только в сопровождении родителей. Об этом рассказал глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко в эфире телеканала "Россия 1".Он подчеркнул, что дети должны соблюдать режим самоизоляции. При этом родители, если им необходимо перемещаться по городу вместе с детьми, обязаны выписать пропуск для себя. На детей отдельный пропуск не нужен. На данный момент в Москве выписано уже 885 тысяч цифровых пропусков, примерно 90 процентов из них — для работающих москвичей.С 15 апреля в Москве вводятся цифровые пропуска для перемещения на личном и общественном транспорте. Получить его можно либо на портале mos.ru, либо отправив СМС на номер 7377, либо позвонив по телефону + 7 (495) 777-77-77. При этом ложные сведения будут расцениваться как подделка документов.