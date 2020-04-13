В Прямом эфире Маргарита Грачева, история которой до слез тронула души миллионов людей, рассказала, как она живет в условиях самоизоляции с двумя детьми. Сейчас, когда врачи советуют для профилактики чаще мыть руки, она рассказывает, что одну руку ей моют дети, в протез Рита протирает растворами.

В "Прямом эфире" Маргарита Грачева, история которой до слез тронула души миллионов людей, рассказала, как она живет в условиях самоизоляции с двумя детьми.Женщина, которой муж-ревнивец отрубил руки, некоторое время назад уехала с детьми в Петербург. После трагедии врачи клиники доктора Мясникова смогли сделать ей протез одной кисти.Сейчас, когда врачи советуют для профилактики заболевания почаще мыть руки, одну руку маме моют дети, поскольку протез мочить водой нельзя. Его Рита протирает разными растворами.Грачева рассказывает, что они с детьми играют в настольные игры, проводят много времени вместе, так что она даже находит позитивные моменты в самоизоляции.Доктор Мясников в студии программы охарактеризовал Грачеву как очень позитивного человека, который даже после пережитого ею ужаса, когда закончилась операция, и когда даже медики не знали, приживется ли протез, нашла в себе силы улыбнуться склонившемуся над ней врачу.Комментируя этот видеофрагмент в студии программы, Александр Мясников привел Маргариту в пример тем, кто "ноет" из-за карантинных мер.О том, что сейчас происходит с простыми людьми и известными персонами, оказавшимися в больнице, а также последние новости с "коронавирусного фронта" — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".