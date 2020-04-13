Почти 800 тысяч цифровых пропусков для передвижения по городу уже оформлено в столице. Московские власти призвали не создавать ажиотаж, пытаясь получить их заранее, а переждать пик нагрузок. Использование пропусков людьми, которые должны находиться на карантине, может обернуться штрафом до 40 тысяч рублей. А перепродажа - уголовным делом.

Почти 800 тысяч цифровых пропусков для передвижения по городу уже оформлено в столице. Московские власти призвали не создавать ажиотаж, пытаясь получить их заранее, а переждать пик нагрузок. Использование пропусков людьми, которые должны находиться на карантине, может обернуться штрафом до 40 тысяч рублей. А перепродажа — уголовным делом.Ярославское шоссе, пересечение с МКАД, небольшая пробка на въезде в город. Видно, что трасса сужена. Полицейские пристально всматриваются в номера машин. Некоторые останавливают для проверки документов.- Посмотрели документы и разрешили дальше ехать?- Да.В первую очередь полицейские обращают внимание на автомобили с номерами других регионов. Если, например, водитель живет в Подмосковье, а работает в Москве, его просят предъявить справку с работы. У большинства водителей такая справка есть."Если у него никакого документа нет, на основании которого он едет в Москву, то он разворачивается и едет обратно", — говорит инспектор ГИБДД Артем Дерманский.- Сегодня сколько развернуть удалось?- Сегодня за час где-то машин 20.Если автомобиль зарегистрирован не в Москве и не в Подмосковье, наличие справки с места работы обязательно.- Посмотрел паспорт, сравнил паспортные данные с содержимым справки.- А в справке у вас написано место работы?- Ну да, место работы, чем занимаемся.Сейчас сотрудники ДПС стоят почти на всех въездах в город, однако пока эти меры скорее предупредительные. Система электронных пропусков, о которой мэр Москвы объявил в субботу вечером, начнет работать со среды. Но оформление началось уже сегодня. На данный момент выдано уже 780 тысяч пропусков.- Это вынужденные меры, обязательные, чтобы был контроль.И сегодня же стало известно о хакерской атаке сайта mos.ru. Расследованием будут заниматься правоохранительные органы. В связи с этим ожидание оформления пропуска на сайте может увеличиться."Мы потихоньку выправляем эту ситуацию, потому что этот паразитный трафик мешает людям воспользоваться самим сервисом. Сам сервис рабочий, просто до него не все могут достучаться из-за паразитного трафика", — рассказал руководитель Департамента информационных технологий правительства Москвы Эдуард ЛысенкоБудут действовать пропуска трех видов. Для сотрудников — его можно получить один раз на срок до 30 апреля. Пропуск для поездки в медучреждение — он действует одни сутки, но его можно получать несколько раз в неделю. И разрешение на выезд для иных целей — оно выдается не больше двух раз в 7 дней. Ходить в магазин или выгуливать собаку можно без специального разрешения.Сам пропуск — это буквенно-цифровой код, его можно сохранить на смартфон или распечатать. По требованию полицейских — предъявлять вместе с паспортом. Оформить его можно тремя способами — через сайт mos.ru, через СМС-сообщение и по звонку на горячую линию. Сегодня стало известно, что 90 процентов СМС-сообщений на получение пропуска некорректны. Как их правильно оформлять, указано на портале мэра Москвы.Пропуск не потребуется госслужащим, военным, адвокатам, нотариусам, судьям и их помощникам, а также журналистам и охранникам. Всем вышеперечисленным необходимо иметь служебные удостоверения, а если вы двигаетесь на личном автомобиле, всем кто едет с вами, пропуска нужны. В случае передвижения по столице без пропуска придется заплатить штраф от одной до 30 тысяч рублей.