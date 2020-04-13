Чемпион Франции Пари Сен-Жермен готов приобрести вратаря Аякса Андре Онану. Ранее о желании купить 24-летнего камерунца объявил лондонский Челси.

Чемпион Франции "Пари Сен-Жермен" готов приобрести вратаря "Аякса" Андре Онану. Ранее о желании купить 24-летнего камерунца объявил лондонский "Челси".В этот спор может вмешаться "Барселона", воспитанником которой является Андре Онана. Это может произойти, если "Барса" не договорится о продлении контракта с немцем Марком-Андре тер Стегеном. Сам Андре хотел бы играть именно в "Барселоне".Тем временем о желании вернуться в "ПСЖ" заявил вратарь сборной Франции Альфонс Ареола, арендованный в "Реале". Чемпиона мира не устраивает отсутствие игровой практики в "королевском клубе".