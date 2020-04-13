Президент Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки онлайн-сервисов доставки еды, в том числе путем частичного субсидирования стоимости доставки во время пандемии коронавируса.

Президент Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки онлайн-сервисов доставки еды, в том числе путем частичного субсидирования стоимости доставки во время пандемии коронавируса.Речь идет о частичном субсидировании малым и средним предприятиям стоимости доставки еды. Срок исполнения поручения — 15 мая, сообщает сайт президента.Правительство обязано также ввести дополнительные меры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в мероприятиях по поддержке граждан в связи с распространением коронавируса.На встрече Путина с предпринимателями в Ново-Огареве 26 марта гендиректор Мail.ru Group Борис Добродеев отметил, что доставка еды является малоприбыльным делом для ресторана и агрегатора.Добродеев предложил государству и агрегаторам субсидировать стоимость доставки еды в соотношении 50/50. Путин назвал предложение хорошим, однако подчеркнул, что необходимо просчитать условия такой поддержки со стороны государства.