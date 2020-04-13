Президент России Владимир Путин потребовал от губернаторов относиться ко всем санитарным требованиям самым внимательным образом.

Президент России Владимир Путин потребовал от губернаторов относиться ко всем санитарным требованиям самым внимательным образом.Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства заявил на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.По его словам, значительный рост числа заболевших коронавирусом в отдельных субъектах России, "это результат разгильдяйства просто, я считаю, по-другому я не могу это назвать".Путин потребовал от губернаторов, руководителей предприятий, медицинского персонала и специалистов на местах тщательно выполнять все требования санитарных врачей.Президент отметил, что необходим постоянный анализ того, что происходит и делается в РФ и нужна быстрая и профессиональная реакция на это.Руководитель страны отметил важность того, чтобы в борьбе с коронавирусной инфекцией все технические, административные вопросы были до конца отработаны и функционировали эффективно, не создавая излишних проблем для россиян.Путин напомнил, что по сравнению с Москвой и Подмосковьем, другие регионы "отстают" по количеству заболевших на три-четыре недели и это означает, что у них есть время, которое необходимо использовать эффективно, иначе оно быстро растает.В России зафиксировано 18 328 случаев заболевания коронавирусной пневмонией, из них за минувшие сутки – 2558 случаев. 1470 человек выздоровели, 148 умерли.В разных странах мира в данный момент инфицированы 1 миллион 871 тысяча человек, 434 тысячи вылечились, 116 тысяч скончались.