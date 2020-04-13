В ходе совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ президент России Владимир Путин констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране меняется не в лучшую сторону.

В ходе совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ президент России Владимир Путин констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране меняется не в лучшую сторону, передает телеканал "Россия 24".Глава государства отметил, что число заболевших людей растет. "Все больше случаев именно тяжелого протекания болезни, именно тяжелого", — напомнил Путин.Он потребовал вести мониторинг и составлять профессиональный прогноз заболеваемости в стране на период ближайших 3-7-10 дней и ежедневно докладывать ему о ситуации с коронавирусом в России.Президент отметил, что пока властям удается действовать на упреждение, однако ситуация с вирусом пока не улучшается.