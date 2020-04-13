В городе Белово Кемеровской области пьяная школьница угнала у отца автомобиль Mazda Capella и попала в аварию. 14-летняя девушка не справилась с управлением и врезалась в ограждение. В результате ..

В городе Белово Кемеровской области пьяная школьница угнала у отца автомобиль Mazda Capella и попала в аварию. 14-летняя девушка не справилась с управлением и врезалась в ограждение.В результате школьница получила травмы. Пострадал и ее 16-летний друг, который находился на пассажирском сиденье. Подростков доставили в местную больницу.По факту случившегося правоохранители проводят проверку. Как сообщает телеканал "", родителей девушки могут привлечь к ответственности за произошедшее.