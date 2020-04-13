Ссора с благоверной и принятый на грудь алкоголь толкнули 36-летнего кондуктора из Екатеринбурга на угон трех автобусов. На двух из них он попал в аварии, а во время управления третьим его задержали полицейские.

Ссора с благоверной и принятый на грудь алкоголь толкнули 36-летнего кондуктора из Екатеринбурга на угон трех автобусов. На двух из них он попал в аварии, а во время управления третьим его задержали полицейские. Вскоре злоумышленник предстанет перед судом, отметили в прокуратуре Свердловской области.Неординарный случай произошел 26 декабря 2019 года. Уроженец Челябинской области повздорил с супругой и около двух часов ночи отправился на работу за зарплатой. На стоянке он позаимствовал ПАЗ, у которого не была заперта дверь, а ключ находился в замке зажигания. До дома кондуктор не добрался — врезался в отбойник на Объездной дороге.Мужчина проявил настойчивость, вернулся на стоянку, завел еще один автобус и тронулся в путь. И вновь его постигла неудача: во дворе одного из домов он протаранил припаркованные машины, так что вынужден был бросить свое транспортное средство и бежать.Вызвав такси, настырный кондуктор снова оказался на стоянке. Угнав третий ПАЗ, он решил соблюдать осторожность, но на пути возник экипаж ДПС, и на этом ночные похождения закончились.Мужчине, который мгновенно перестал быть кондуктором, грозит до пяти лет по статье "Угон". Его дело будет рассмотрено в ближайшее время.