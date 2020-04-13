Доступ к онлайн-сервисам для получения цифровых пропусков в Москве и Подмосковье открыт с сегодняшнего дня, 13 апреля. Они будут нужны для поездок на личном и общественном транспорте, но проверять их начнут только в среду.

Доступ к онлайн-сервисам для получения цифровых пропусков в Москве и Подмосковье открыт с сегодняшнего дня, 13 апреля. Они будут нужны для поездок на личном и общественном транспорте, но проверять их начнут только в среду.Жить по-новому с понедельника — Москва и область переходят на особый режим. Строить, работать и даже гулять предстоит по строгим правилам. В столице и Подмосковье — цифровая пропускная система.Оформить пропуск можно уже сейчас, а со среды его нужно обязательно носить с собой. Он понадобится тем, кто едет на работу. В этом случае документ действует до конца месяца. Если человек собрался в медицинское учреждение, пропуск выдается на целый день. На поездки в иных целях (их перечень открыт) есть только два дня в неделю.Проверять цифровой пропуск смогут только уполномоченные лица, осуществляющие контроль передвижений по городу. Вместе с ним нужно будет предъявлять документ, удостоверяющий личность, который указан при подаче заявления. Сотрудник проверит цифровой пропуск в присутствии гражданина с помощью специальной программы в планшете.Власти подчеркивают: это не эксперимент и не проверка новых технологий. Только так можно обеспечить режим ограничения и самоизоляции. Столица остается лидером по количеству заболевших в России. По сведениям оперативного штаба, только в пятницу из своих квартир вышли три с половиной миллиона москвичей.Получить цифровой пропуск можно не выходя из дома и без очередей на сайте mos.ru — это для любителей самостоятельно заполнять бланки. С помощью смс или по горячей линии — если нужна помощь оператора. Для жителей Московской области есть даже отдельное приложение.Во всех случаях обязательно указываются маршрут, вид транспорта и паспортные данные. Время на их проверку тратить не придется — за достоверность отвечает сам человек. Это и называется "заявительным принципом". Похожая система уже работает в некоторых европейских странах."Отлавливать миллионы людей и запрещать им жить и свободно перемещаться никто не собирается. Если большая часть граждан проявляет сознательность и воздерживается от определенного поведения, то всем остальным, кому действительно очень нужно, органы власти предлагают заявительно проинформировать о своих перемещениях, чтобы мы были в курсе, где вы, чтобы найти, вылечить и хоть что-то сделать", — прокомментировал юрист Олег Цуканов.На время остановлены и все стройки, кроме стратегических объектов, таких как возведение метро или больниц. Ограничения касаются также организаций. Работу продолжат только жизненно важные для города предприятия, стратегические для обороны заводы, а также социальные учреждения. В этом же списке — органы власти, связь, транспорт и СМИ.Пропуск не обязательно распечатывать — достаточно цифрового кода на смартфоне. Пройтись в соседний магазин можно и вовсе без отдельного разрешения. Для прогулок пешком и рядом с домом оно вообще пока не нужно. Главное — соблюдать меры безопасности.