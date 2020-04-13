Руководство мадридского Реала рассматривает возможность приобретения нападающего лондонского Арсенала и сборной Габона Пьера-Эмерика Обамеянга. Боссы сливочных уже отправили запрос на трансфер.

Руководство мадридского "Реала" рассматривает возможность приобретения нападающего лондонского "Арсенала" и сборной Габона Пьера-Эмерика Обамеянга. Боссы "сливочных" уже отправили запрос на трансфер.Обамеянг рассматривается главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом в качестве замены Камрима Бензема. Как сообщает France Football, сам габонец готов покинуть "Арсенал", если по итогам сезона тот не квалифицируется в Лигу чемпионов.Если "канониры" не смогут завоевать место в турнире, то руководству "Арсенала" для удержания игрока придется предложить тому лучшие финансовые условия.Напомним, что ранее интерес к Пьеру-Эмерику проявляли "Барселона" и "Манчестер Юнайтед".