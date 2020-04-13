Объявлены лауреаты первого международного фестиваля фильмов и программ о космосе Циолковский. В номинации Лучший режиссер награду получил Клим Шипенко за фильм Салют-7.

Объявлены лауреаты первого международного фестиваля фильмов и программ о космосе "Циолковский". В номинации "Лучший режиссер" награду получил Клим Шипенко за фильм "Салют-7". Из-за ограничений, введенных в связи с угрозой распространения коронавируса, кинофестиваль прошел в онлайн-режиме.Российский космический блокбастер "Салют-7", рассказывающий об операции по спасению терпящей бедствие советской орбитальной станции (кино основано на реальных событиях), вышел в прокат 12 октября 2017 года. В главных ролях сыграли Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко, Мария Миронова и другие. В 2018 году фильм стал лауреатом премии "Золотой орел".Кроме того, картина "Салют-7" принесла награду кинофестиваля "Циолковский" и ведущему супервайзеру визуальных эффектов в отечественном кино Алексею Гусеву. Он получил премию в номинации "Лучшие технические достижения в фильме и лучшие спецэффекты"."Салют-7" — это история настоящего подвига, который и 30 лет спустя еще никому не удалось повторить", — уверен Клим Шипенко.В одном из интервью режиссер рассказал, что успех его работ напрямую связан с хорошими сценариями. По мнению Шипенко, самое важное в фильме — это написать историю. Однако найти такой сценарий, которому можно было бы довериться, сложная работа.Еще одним невероятно успешным фильмом Клима Шипенко стал "Холоп", вышедший на большие экраны 26 декабря 2019 года. История про мажора Гришу, который в один не очень прекрасный день вдруг оказался крепостным в барской усадьбе XIX века, стала самой кассовой картиной десятилетия. Главные роли в "Холопе" сыграли Александра Бортич, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова.