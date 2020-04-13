Эксперты Роскачества провели исследование популярных образцов туалетной бумаги, которые можно встретить на прилавках наших магазинов. Накануне в проекте Тест на телеканале Россия 1 специалисты озвучили результаты проверки. Теперь на сайте ведомства появились более подробные результаты исследования.

Эксперты Роскачества провели исследование популярных образцов туалетной бумаги, которые можно встретить на прилавках наших магазинов. Накануне в проекте "Тест" на телеканале "Россия 1" специалисты озвучили результаты проверки. Теперь на сайте ведомства появились более подробные результаты исследования.В одном из образцов туалетной бумаги эксперты выявили энтеробактерии, которые негативно сказываются на здоровье человека. Отмечается, что они могли попасть в продукцию двумя путями: при контакте с грязными руками либо через мелкие отверстия.Химик-технолог целлюлозно-бумажной промышленности Александр Каган отметил, что обнаруженные энтеробактерии — это известная всем кишечная палочка. Ее безвредные штаммы в некоторых случаях могут быть частью нормальной микрофлоры кишечника человека. Сам факт наличия энтеробактерий в туалетной бумаге еще не является сигналом бедствия. Важно другое — сколько этих бактерий содержится в продукции и их патогенность.С подробными результатами исследования проекта "Тест" вы можете ознакомиться на сайте 33Live.RuRu. Каждое воскресенье на телеканале "Россия 1" эксперты Роскачества помогают определить, какая продукция, представленная на отечественном рынке, является безопасной и соответствующей всем стандартам.