Эксперты Роскачества провели исследование популярных образцов туалетной бумаги, которые можно встретить на прилавках наших магазинов. Накануне в проекте Тест на телеканале Россия 1 специалисты озвучили результаты проверки. Теперь на сайте ведомства появились более подробные результаты исследования.
Эксперты Роскачества провели исследование популярных образцов туалетной бумаги, которые можно встретить на прилавках наших магазинов. Накануне в проекте "Тест" на телеканале "Россия 1" специалисты озвучили результаты проверки. Теперь на сайте ведомства появились более подробные результаты исследования.
В одном из образцов туалетной бумаги эксперты выявили энтеробактерии, которые негативно сказываются на здоровье человека. Отмечается, что они могли попасть в продукцию двумя путями: при контакте с грязными руками либо через мелкие отверстия.
Химик-технолог целлюлозно-бумажной промышленности Александр Каган отметил, что обнаруженные энтеробактерии — это известная всем кишечная палочка. Ее безвредные штаммы в некоторых случаях могут быть частью нормальной микрофлоры кишечника человека. Сам факт наличия энтеробактерий в туалетной бумаге еще не является сигналом бедствия. Важно другое — сколько этих бактерий содержится в продукции и их патогенность.
С подробными результатами исследования проекта "Тест" вы можете ознакомиться на сайте 33Live.RuRu. Каждое воскресенье на телеканале "Россия 1" эксперты Роскачества помогают определить, какая продукция, представленная на отечественном рынке, является безопасной и соответствующей всем стандартам.