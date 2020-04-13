Амурской области приписали заболевших из других регионов. В воскресенье на сайте стопкоронавирус.рф появилась информация об 11 случаях заболевания коронавирусом в Приамурье. В региональном Роспотребнадзоре сообщили о том, что эта ошибка была допущена в результате технического сбоя.

Амурской области "приписали" заболевших из других регионов. В воскресенье на сайте стопкоронавирус.рф появилась информация об 11 случаях заболевания коронавирусом в Приамурье. В региональном Роспотребнадзоре сообщили о том, что эта ошибка была допущена в результате технического сбоя и новых случаев COVID-19 в регионе 12 апреля зафиксировано не было, передает ГТРК "Амур"."Вчера все были взволнованы такой информацией. Это было очень неожиданно и для нас. В итоге выяснилось, что произошла техническая ошибка и сыграл человеческий фактор, так как объем данных на ресурсе очень большой. Ещё раз уточняю, что в настоящий момент в нашем регионе шесть лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Мы очень хотели бы, чтобы "плюсов" больше не было. Однако это все будет зависеть от нас, дорогие амурчане. Еще раз подчеркиваю, что молодое поколение может переносить коронавирусную инфекцию бессимптомно. Однако для лиц с хроническими заболеваниями, болезнь может приобретать тяжелые формы. Этого нам допустить нельзя", — заявила глава Управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.