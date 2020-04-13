В полевом госпитале, развернутом российскими военными врачами в итальянском городе Бергамо, находятся 22 заболевших коронавирусом COVID-19. 7 из них – в тяжелом состоянии. Еще 7 человек признаны полностью здоровыми и выписаны, рассказал начальник отряда Минобороны РФ в Италии Сергей Кикоть.

В полевом госпитале, развернутом российскими военными врачами в итальянском городе Бергамо, находятся 22 заболевших коронавирусом COVID-19. 7 из них – в тяжелом состоянии. Еще 7 человек признаны полностью здоровыми и выписаны, рассказал начальник отряда Минобороны РФ в Италии Сергей Кикоть.Также он добавил, что российские военные медики уже продезинфицировали 52 лечебно-оздоровительных учреждения, пишет агентство ТАСС. Всего обработано свыше 400 тысяч квадратных метров.Напомним, в конце марта Вооруженные силы России отправили на помощь Италии группу врачей, вирусологов и эпидемиологов. 15 военно-транспортных самолетов Ил-76 привезли в страну специалистов и медицинскую технику.Россиян направили в один из самых сложных районов – город Бергамо. Из военных врачей сформировали 8 медицинских бригад, которые работают с больными с COVID-19 в легкой и средней степени.