Минфин направил Люксембургу и Мальте письма о внесении изменений в двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения в части повышения с 2% до 15% ставки налога на доходы в виде дивидендов и процентов. Ранее такое же письмо направлено Кипру.

Минфин направил Люксембургу и Мальте письма о внесении изменений в двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения в части повышения с 2% до 15% ставки налога на доходы в виде дивидендов и процентов. Ранее такое же письмо направлено Кипру.Президент Владимир Путин предложил повысить налог на дивиденды, которые уходят на зарубежные счета, с 2% до 15%. Для этого, в частности, необходимо ввести изменения в соглашения об избежании двойного налогообложения с другими странами.Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину в течение месяца пересмотреть все соглашения об избежании двойного налогообложения в части установления новой ставки налога на дивиденды, выводимые за рубеж, и уведомить об этом другие страны.Минфин пояснил, что новая ставка начнет действовать с доходов за 2021 год.Изменения не касаются выплат по процентным доходам по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний, займам от иностранных банков. Эти выплаты проходят по российскому налоговому законодательству.