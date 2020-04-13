За I квартал в РФ было продано смартфонов больше на 13% в штуках и 16% в деньгах, чем за аналогичный период год назад

В первые месяцы 2020 года россияне стали больше тратить на смартфоны. Как сообщает "Связной", за трехмесячный период было продано 7,6 миллиона смартфонов на общую сумму 128 миллиардов руб. Это больше, чем за аналогичный период год назад на 13% в штуках и 16% в деньгах.По данным ритейлера, самым популярным брендом у россиян стал Honor, а наиболее продаваемым смартфоном стал Honor 8A. "Связной" объясняет эту популярность тем, что у китайского бренда, принадлежащего Huawei Technologies, широкий модельный ряд в бюджетном сегменте, который пользуется спросом.На втором и третьем местах по доле продаж расположились смартфоны от Samsung и Xiaomi. В денежном выражении уверенное первое место удерживает компания Apple.В I квартале года средняя цена смартфона в России выросла на 3% и составила 16,9 тысячи руб. Самой популярной ценовой категорией были гаджеты стоимостью от 10 тысяч до 15 тысяч руб. — таких аппаратов продано почти треть от все продаж в штуках.Топ-3 популярных смартфона в штуках по итогам I квартала 2020 года:Honor 8ASamsung Galaxy A10Honor 10iТоп-3 популярных смартфона в деньгах по итогам I квартала 2020 года:Apple iPhone 11 128ГбApple iPhone 11 64ГбApple iPhone XR 64ГбКак сообщает вице-президент по продажам компании "Связной" Давид Борзилов, падение курса рубля и неопределенность по поводу ситуации с коронавирусом стали драйверами роста спроса на высокотехнологичную продукцию, в том числе и на смартфоны. Помимо мобильных гаджетов ритейлер отмечает спрос на ноутбуки, компьютеры и периферию.В "Связном" прогнозируют рост онлайн-продаж, на которые в текущем квартале пришлось 20% от всех продаж смартфонов. Немаловажным фактором, способствующем росту заказов через интернет, станет продление режима ограничения и отмена платы за доставку, которую реализовал ряд крупных ритейлеров.