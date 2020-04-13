Российский рубль укрепляется, несмотря ни на что. Сегодня может быть побит рекорд, установленный в 2013 году

Российский рубль демонстрирует завидную устойчивость. Он может завершить укреплением восьмую сессию подряд, чего не было с 2013 года, отмечают эксперты банка ING Group.Российская валюта, судя по всему, снова привлекает спекулянтов, которые сделали ставку еще до объявления готовящейся встречи ОПЕК+.Ожидания сокращения добычи нефти подогревали и сам нефтяной рынок, и валютный рынок РФ.Однако после подписания соглашения эксперты разошлись во мнении и уже не так оптимистично смотрят в будущее.Спрос очень сильно упал, и сбалансировать рынок сейчас практически невозможно.Банк Goldman Sachs и вовсе допускает возврат цен на нефть марки Brent в район $20.Кроме того, Саудовская Аравия, похоже, не собирается заканчивать ценовую войну и объявила новые скидки на май на ряд ключевых рынков сбыта.Впрочем, если рубль продолжит укрепляться, можно будет сделать вывод, что крупные игроки ждут восстановления цен на нефть и продолжают удерживать позиции в рубле.Кроме того, стоит обратить внимание на итоги очередных аукционов по продаже ОФЗ. Высокий спрос придаст рублю дополнительную уверенность.