13.04.2020

2020-04-13 14:20:05

РЖД отменили «Ласточки» и «Сапсаны», проходящие через Владимирскую область

В связи со снижением пассажиропотока из-за коронавируса изменяется периодичность курсирования ряда поездов. А часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать.

Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда.

1/2 Казань – Москва "Премиум"

Будет курсировать отправлением из Казани с 15 апреля по 31 мая по нечетным числам, со 2 июня по 30 июля по четным числам, с 1 по 31 августа по нечетным числам, со 2 сентября по 30 октября по четным числам, с 1 ноября по 11 декабря по нечетным числам. Из Москвы с 18 апреля по 30 мая по четным числам, с 1 июня по 31 июля по нечетным числам, со 2 августа по 30 августа по четным числам, с 1 сентября по 31 октября по нечетным числам, со 2 ноября по 14 декабря по четным числам

9/10 Киров – Нижний Новгород

Отменяется из Кирова и Нижнего Новгорода с 3 апреля.

31/32 Киров – Москва

Отменяется отправлением из Кирова с 15 апреля, из Москвы с 16 апреля

47/48 Москва – Нижний Новгород

Отменяется отправлением из Москвы с 13 апреля, из Нижнего Новгорода с 14 апреля

51/52 Нижний Новгород – Ижевск

Временно сокращена периодичность курсирования. Будет отправляться из Нижнего Новгорода с 7 апреля по вторникам, пятницам, воскресеньям, из Ижевска – с 8 апреля по средам, субботам, понедельникам.

87/88 Нижний Новгород – Адлер

Временно сокращена периодичность курсирования. Поезд будет отправляться один раз в четыре дня: из Нижнего Новгорода с 8 апреля по 12 декабря, из Адлера – с 10 апреля по 12 декабря.

123/124 Киров – Санкт-Петербург

Отменяется из Кирова с 8 апреля по 10 мая и с 26 мая по 12 декабря, из Санкт-Петербурга – с 9 апреля по 11 мая и с 27 мая по 12 декабря.

125/126 Самара – Казань

Отменяется из Самары с 7 апреля до 12 декабря, из Казани – с 8 апреля по 12 декабря.

127/128 Ижевск – Екатеринбург

Отменяется из Ижевска 10, 16, 24, 26, 28, 30 апреля, со 2 до 14 мая, 22, 26, 28 мая, и с 1 июня до 12 декабря, из Екатеринбурга – 11, 17, 25, 27, 29 апреля, с 1 по 15 мая, 23, 27, 29 мая, и с 2 июня по 12 декабря.

131/132 Ижевск – Санкт-Петербург

Отменяется из Ижевска с 8 по 22 апреля, с 24 мая до 12 декабря, из Санкт-Петербурга – с 10 по 24 апреля, и с 26 мая по 12 декабря.

133/134 Казань – Санкт-Петербург

Отменяется из Казани с 11 по 25 апреля по нечетным числам, с 12 по 30 мая – по четным числам, с 1 июня по 31 июля – по нечетным числам, с 2 по 30 августа – по четным числам, с 1 сентября по 31 октября – по нечетным числам, со 2 ноября до 12 декабря – по четным числам.

Отменяется из Санкт-Петербурга с 12 по 26 апреля по четным числам, с 13 по 31 мая – по нечетным числам, со 2 июня по 30 июля – по четным числам, с 1 по 31 августа – по нечетным числам, со 2 сентября по 30 октября – по четным числам, с 1 ноября до 12 декабря – по нечетным числам.

141/142 Ижевск – Санкт-Петербург

Отменяется из Ижевска с 11 по 23 мая по нечетным числам, из Санкт-Петербурга – с 13 по 25 мая по нечетным числам.

239/240 Екатеринбург – Казань

Отменяется отправлением из Екатеринбурга с 8 апреля, из Казани с 9 апреля.

375/376 Казань – Пенза

Отменяется из Казани с 8 апреля, из Пензы – с 12 апреля

с 18 мая по 7 октября, из Адлера – с 21 мая по 10 октября.

728/731 "Ласточка" Москва – Нижний Новгород

Отменяется отправлением из Москвы с 15 апреля ; из Нижнего Новгорода с 15 апреля

729/732 "Ласточка" Нижний Новгород – Москва

Отменяется: отправлением из Нижнего Новгорода с 16 апреля; отправлением из Москвы с 16 апреля

730/733 "Ласточка" Москва – Нижний Новгород

Отменяется: отправлением из Москвы с 15 апреля; отправлением из Нижнего Новгорода с 15 апреля

771/772, 757/758 "Сапсан" Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород

Отменяются отправлением с начальных станций в период с 13 апреля по 29 апреля.

С актуальной информацией об изменениях в расписании можно ознакомиться на сайте "РЖД".