Компания Российские железные дороги (РЖД) продлит на два месяца срок действия карт Деловой проездной на поезда Сапсан. Компания отменила ряд рейсов Сапсанов, оставив четыре рейса из Москвы и четыре рейса из Санкт-Петербурга в сутки. До этого Сапсаны выполняли 15 рейсов в сутки.

Компания "Российские железные дороги" (РЖД) продлит на два месяца срок действия карт "Деловой проездной" на поезда "Сапсан". Компания отменила ряд рейсов "Сапсанов", оставив четыре рейса из Москвы и четыре рейса из Санкт-Петербурга в сутки. До этого "Сапсаны" выполняли 15 рейсов в сутки.РЖД предоставили возможность продления срока действия карт "Деловой проездной" на маршрутах Москва — Санкт-Петербург и Москва — Тверь, сообщает компания.Срок действия продлят только для действующих карт "Деловой проездной", заявку необходимо подать не позднее срока окончания действия карты, оформленной до 1 апреля.Пассажиру необходимо обратиться в Единый информационно-сервисный центр РЖД по телефону 8-800-775-00-00 и оставить заявку, сообщив оператору ЕИСЦ ФИО, адрес электронной почты, контактный номер телефона и номер карты "Делового проездного".