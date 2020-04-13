Из-за карантина в России ГИБДД приостановила прием экзаменов на водительские права. При этом ведомство заявляет, что пока не будет трогать тех водителей, у кого нарушены сроки регистрации автомобиля.

Из-за карантина в России ГИБДД приостановила прием экзаменов на водительские права. При этом ведомство заявляет, что пока не будет трогать тех водителей, у кого нарушены сроки регистрации автомобиля.Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусом временно остановила прием экзаменов на права, сообщил ТАСС заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин."Из-за прекращения деятельности автошкол приостановлен прием экзаменов на право управления транспортными средствами", - сказал он.Сроки приостановки пока не определены, все будет "по ситуации".Понарьин также заявил, что сейчас "в особом порядке проходит обмен водительских удостоверений". Также изменена и регистрация самих машин. Понарьин сообщил, что из-за введения карантина "к лицам, вынужденно превысившим сроки регистрации, не будут применяться меры административного воздействия".В пятницу также стало известно, что россиян не будут штрафовать за просроченные водительские права и паспорта.