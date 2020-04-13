Созданная в Москве система выдачи электронных пропусков для передвижения на транспорте по городу испытала в первые часы своей работы беспрецедентное количество хакерских атак. Об этом сообщил в эфире радиостанции Эхо Москвы глава департамента информационных технологий правительства Москвы Эдуард Лысенко.

Созданная в Москве система выдачи электронных пропусков для передвижения на транспорте по городу испытала в первые часы своей работы беспрецедентное количество хакерских атак. Об этом сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" глава департамента информационных технологий правительства Москвы Эдуард Лысенко."Система [выдачи электронных пропусков] сейчас для всех абсолютно беспрецедентна, мы сегодня за последние три часа испытали атак, наверное, заказных столько, сколько не испытывали за последние два квартала", - сказал Лысенко. По его словам, из-за повышенного спроса и атак сайт "виснет". Из-за нагрузки, предупреждает оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом, время ожидания сообщения с цифровым пропуском могло увеличиться.Оформить пропуск для передвижения по городу на транспорте - личном или общественном - можно с 13 апреля, а с 15 апреля наличие такого пропуска станет обязательным. При этом никакой необходимости оформлять пропуск прямо сейчас, увеличивая нагрузку на сайт, нет."Хочу еще раз подчеркнуть, у нас достаточно времени, чтобы оформить, не надо сейчас создавать ажиотаж и пытаться на 15-е число всем в один момент все сделать. Сейчас пройдет этот пик, и все спокойно все дооформят", - пояснил Лысенко.При оформлении заявки рекомендовано использовать домен nedoma.mos.ru. Получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта также можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.