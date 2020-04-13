Следовавший в Москву лайнер Уральских авиалиний вынужденно вернулся в Екатеринбург из-за технических неполадок. Экстренная посадка прошла штатно, никто не пострадал.

Следовавший в Москву лайнер "Уральских авиалиний" вынужденно вернулся в Екатеринбург из-за технических неполадок. Экстренная посадка, как сообщает ТАСС, прошла штатно, никто не пострадал.Airbus A320 направлялся в Домодедово, но спустя несколько минут после отрыва от взлетно-посадочной полосы командир экипажа сообщил диспетчерам о задымлении в кабине и принял решение вернуться в аэропорт вылета.Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. Всех пассажиров отправят в Москву другим бортом.